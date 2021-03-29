При крушении вертолета Eurocopter AS50 на Аляске погиб чешский мультимиллиардер Петр Келлнер

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Владелец международной финансово-инвестиционной группы PPF, чешский мультимиллиардер Петр Келлнер оказался среди погибших в результате произошедшего в субботу крушения вертолета Eurocopter AS50 неподалеку от города Бьютт в штате Аляска. Гибель самого богатого гражданина Чехии подтвердила в понедельник пресс-секретарь PPF Йитка Ткадлецова, передает ТАСС.

"Господин Келлнер погиб в катастрофе вертолета на Аляске. Похороны пройдут в узком семейном кругу", - отметила она.

Петр Келлнер с 2019 года владел 98,93% компании PPF. По данным журнала Forbes, его состояние оценивалось в $15,5 млрд. В течение 15 последних лет Forbes включал Петра Келлнера в список самых богатых людей планеты.

Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.

Фото: newsru.com