Предполагаемый убийца бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" умер в изоляторе в Белоруссии

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Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, умер с собой в изоляторе в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в тройном убийстве был задержан в Белоруссии и помещен в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством", - сказал источник. В среду Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина.

Следственный комитет (СК) Белоруссии проверяет обстоятельства гибели в изоляторе временного содержания в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи в Москве. Об этом сообщил в четверг отдел информации и общественных связей СК республики.

"Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство", - отметили в ведомстве.

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Источник в правоохранительных органах сообщал, что рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС, архив