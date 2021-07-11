Правоохранители Сергиевского района уничтожили заросли дикорастущей конопли

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Площадь произрастания растений составляла порядка 1000 кв. м.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району совместно представителями администрации сельского поселения Калиновка Самарской области провели мероприятие по уничтожению зарослей дикорастущей конопли.

Земельной участок, на котором произрастала конопля, полицейские обнаружили в ходе профилактического рейда. Полицейскими зафиксирован факт уничтожения 180 килограмм наркосодержащего растения, очаги произрастания которого занимали около тысячи квадратных метров, сообщает облМВД.