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Правоохранители нашли человека, из-за которого пострадала 12-летняя девочка на реке Сок

2 августа 2023 16:35
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Правоохранители нашли человека, из-за которого пострадала 12-летняя девочка на реке Сок

Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

ЧП случилось в Самарской области в конце июля в селе Малая Царевщина. Девочка, отдыхавшая на реке, попала под проплывающий мимо катер, и ей винтом раздробило ноги.

1 августа следователи СК смогли разыскать водителя судна. Подозреваемым оказался 60-летний самарчанин. Сейчас он задержан. Сотрудники следственного комитета планируют ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу, пишет Обоз.инфо.

Ранее по фактам произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 263 УК РФ, касающееся нарушения правил безопасного движения, в том числе, на воде. По этой статье виновному может грозить тюрьма – самое строгое наказание подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.

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