Пожилой рыбак в Тольятти провалился под лед и погиб

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14 ноября в 13.20 спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили поисковые работы по заявлению сотрудников полиции на акватории водоема в селе Александровка Ставропольского района. Там пропал мужчина 1940 года рождения. Утром он ушел на рыбалку. Очевидцы видели его около озера. Поверхность водоема покрывал тонкий лед. Толщина льда составляла 1,5-2 сантиметра. В ходе поисковых работ пропавшего обнаружили на поверхности водоема в пяти метрах от берега. Провалившись под лед он не смог самостоятельно выбраться и погиб. Мужчину доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают об опасности тонкого льда. Соблюдая осторожность на льду, вы избежите несчастного случая.

Фото: ПСС по Самарской области