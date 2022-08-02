Пожилая посетительница магазина в Калуге ударила чихуахуа бутылкой коньяка

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В одном из магазинов Калуги пенсионерка ударила по голове чихуахуа бутылкой коньяка, рассказали в прокуратуре Калужской области во вторник, 2 августа.

«Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки полицией по информации из Сети о причинении повреждений собаке», — отмечено в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Видеозапись с камер наблюдения была опубликована в соцсетях и Telegram-каналах. На кадрах видно, как пожилая женщина подошла со спины к хозяйке животного, которая в тот момент держала на руках своего питомца, и нанесла удар.

Владелица собаки заявила, что, по заключению ветеринара, у животного зафиксирована черепно-мозговая травму.

Сотрудники на данный момент устанавливают личность злоумышленницы, а также мотив, пишут "Известия".