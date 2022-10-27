Пожарный самолет упал на склон вулкана Этна на итальянском острове Сицилия

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Пожарный самолет упал на один из склонов вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание la Sicilia.

По информации газета Corriere del Mezzogiorno, на борту самолета находились два члена экипажа, они погибли.

Самолет службы гражданской обороны, занимался тушением лесных пожаров недалеко от города Катания. Авария произошла после того, как он вернулся к морю за водой за тушения. Свидетели крушения сообщили, что после падения произошел взрыв, который привел к пожару. На место прибыли карабинеры и сотрудники спасательной службы.

Фото : Vigili del fuoco/РИА Новости