Пожарные спасли 15 человек, оставшихся в квартирах, при пожаре на  улице Ново-Садовой

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20 октября, в 13:58, в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по уице. Ново-Садовой, 30.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова – «Пожар № 2».

На месте пожара горели балконы с 6-го по 9-й этаж, с уходом огня в квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Существовала угроза распространения пожара на соседние квартиры.

Было эвакуировано 30 жителей.

Для спасения людей, оставшихся в квартирах, были задействованы звенья газодымозащитной службы, усилиями которых спасено 15 человек.

В 15.34 объявили локализацию огня. Площадь пожара составила 250 кв. м.

В 17.42 пожар был полностью ликвидирован.

Для тушения пожара привлекались 133 человека, 40 единиц техники. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе облМЧС.

Фото: облМЧС