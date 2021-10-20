Пожарные спасли 15 человек, оставшихся в квартирах, при пожаре на  улице Ново-Садовой

Я нашел ошибку
Главные новости:
14 семей, которые потеряли единственный дом, получили сертификаты на приобретение нового жилья.
Погорельцы из Борского района заселяются в новые дома
"Спутник V" одобрели в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли.
Предквалификационный отбор "Спутника V" для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию
По словам врачей, около 68% заболевших COVID-19 жаловались на сухой кашель без мокроты.
Эксперты рассказали об особенностях ковидного кашля
Тольяттинские волонтеры будут высаживать купленные на собственные средства саженцы деревьев
Тольяттинские волонтеры будут высаживать купленные на собственные средства саженцы деревьев
Операторами стали студенты второго и третьего курсов медуниверситета. Ребята работают в три смены по четыре часа, звонки принимаются с 8:00 до 20:00.
В регионе открыли очередной контакт-центр для обработки обращений пациентов
В сегодняшнем занятии не приняли участие голкипер Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба, которые получили повреждения.
Футболисты "Крыльев Советов" готовятся к матчу с ЦСКА
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко дал большое интервью клубной пресс-службе.
Сергей Корниленко: "Думаю, что не только результат, но и та игра, которую мы показываем, радуют болельщиков"
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.
СК СО проводит  доследственную проверку по факту обнаружения после тушения пожара тела женщины
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.06
0.09
EUR 82.62
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожарные спасли 15 человек, оставшихся в квартирах, при пожаре на  улице Ново-Садовой

20 октября 2021 19:36
292
На месте пожара горели балконы с 6-го по 9-й этаж, с уходом огня в квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

20 октября, в 13:58, в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по уице. Ново-Садовой, 30.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова – «Пожар № 2».

На месте пожара горели балконы с 6-го по 9-й этаж, с уходом огня в квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Существовала угроза распространения пожара на соседние квартиры.

Было эвакуировано 30 жителей.

Для спасения людей, оставшихся в квартирах, были задействованы звенья газодымозащитной службы, усилиями которых спасено 15 человек.

В 15.34 объявили локализацию огня. Площадь пожара составила 250 кв. м.

В 17.42 пожар был полностью ликвидирован.

Для тушения пожара привлекались 133 человека, 40 единиц техники. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Состоялось заседание Правительства СО по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 года.
20 октября 2021  20:36
Дмитрий Азаров: «Бюджет региона должен отвечать запросу жителей и задачам опережающего развития»
248
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
20 октября 2021  13:54
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
425
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
20 октября 2021  13:40
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
453
20 октября 2021 года в 11.00 состоится расширенное заседание Правительства Самарской области.  
19 октября 2021  17:01
Итоги социально-экономического развития и проект бюджета на следующий год обсудят с представителями общественности
1002
В этом году уже почти 250 жителей региона открыли свое дело при поддержке службы занятости
19 октября 2021  13:42
В этом году уже почти 250 жителей региона открыли свое дело при поддержке службы занятости
564
Весь список