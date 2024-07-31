Пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой травы в Волжском районе

29 июля в 10:55 диспетчеру пожарно-спасательной части № 158 пожарно-спасательного отряда № 46 регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о возгорании сухой травы около поселка Черновский за озером Бобры.
К месту пожара незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46.
По прибытии было установлено, что горит трава на площади 1000 квадратных метров.
Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б», использовались 4 ранцевых лесных огнетушителя. В 12 часов 33 минуты пожар был локализован, а в 12 часов 40 минут - объявлена ликвидация открытого горения.
К счастью, пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.