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Пожар на складе на ул. Грозненской в Самаре

19 августа 2024 12:58
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Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в здании склада с лакокрасочными материалами в Куйбышевском районе, на Грозненской, 35 в Самаре поступило в 11:21.

Площадь пожара -1000 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

По сообщения ГУ МЧС СО, для тушения привлекли 70 человек и 22 единиц спецтехники.

Елена Лапушкина находится на месте пожара и во взаимодействии с МЧС координирует деятельность городских служб. В помощь огнеборцам для тушения пожара направлено 6 бойлеров с водой силами МП "Благоустройство" и 4 бойлера ООО"СКС".

В связи с высокой степенью задымления едиными дежурными диспетчерскими службами ведётся оповещение жителей Волжского района, в частности, Южного города, и Куйбышевского района Самары с призывом закрыть окна в домах.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Пожар Самара

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