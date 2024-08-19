Пожар на складе на ул. Грозненской в Самаре

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Сообщение о пожаре в здании склада с лакокрасочными материалами в Куйбышевском районе, на Грозненской, 35 в Самаре поступило в 11:21.

Площадь пожара -1000 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

По сообщения ГУ МЧС СО, для тушения привлекли 70 человек и 22 единиц спецтехники.

Елена Лапушкина находится на месте пожара и во взаимодействии с МЧС координирует деятельность городских служб. В помощь огнеборцам для тушения пожара направлено 6 бойлеров с водой силами МП "Благоустройство" и 4 бойлера ООО"СКС".

В связи с высокой степенью задымления едиными дежурными диспетчерскими службами ведётся оповещение жителей Волжского района, в частности, Южного города, и Куйбышевского района Самары с призывом закрыть окна в домах.

Фото: ГУ МЧС СО