Пожар вспыхнул на на объекте Минобороны в Белгородской области

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Пожар вспыхнул на территории объекта Министерства обороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области, передает ТАСС. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он, позже уточнив, что пострадал один человек.

"Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь" - добавил он.

Гладков отметил, что все оперативные службы работают на месте, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. В частности, на месте происшествия работают подразделения МЧС, заместитель главы области Константин Полежаев и глава Яковлевского городского округа Олег Медведев.

Борисовский и Белгородский районы на юге Белгородской области граничат с Харьковской областью Украины.

Фото: Виталий Невар/ТАСС, архив