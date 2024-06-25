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Пожар в здании во Фрязине полностью потушен спустя почти сутки

25 июня 2024 13:22
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Пожар в здании во Фрязине полностью потушен спустя почти сутки

Почти сутки потребовались пожарным, чтобы ликвидировать крупное возгорание в Подмосковье, унесшее жизни не менее шести человек.

Крупное возгорание в подмосковном Фрязине в административном здании удалось полностью потушить утром во вторник, сообщает МЧС.

Пожар охватил 5 тысяч квадратных метров административного здания с десятками арендаторов, в доме обрушились перекрытия. Открытое горение было ликвидировано вечером в понедельник. По данным СК, погибли шесть человек, заведено уголовное дело, пишет Смотрим.

Теги: Пожар

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