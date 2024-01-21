Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуме уничтожил тысячи картин

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В Сухуме загорелось здание центрального выставочного зала, в котором располагается Абхазская национальная картинная галерея, сообщило агентство «Апсныпресс». Отмечается, что в пожаре сгорели тысячи картин.

Указано, что здание загорелось около четырех утра. К семи утра пожар был локализован. В тушении было задействовано более десяти пожарных расчетов. Сотрудникам удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, в том числе Русский и Абхазский театры. «Однако, по предварительной информации, сгорели тысячи картин»,— указано в сообщении.

«Можно сказать, все сгорело… Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии»,— сказала временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр. По ее словам, на втором этаже здания располагались фонды Национальной галереи, в который входили более 4 тыс. картин. В том числе до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе.

Картинная галерея в Сухуме была открыта в 1963 году. Позже она была перенесена в здание Союза художников Абхазии по улице Лакоба 31 и открыта в дату перезахоронения абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе — 17 мая 1985 года. В 1999 году для галереи было выделено другое здание, по адресу ул. Пушкина, дом 8. Однако здание не привели в порядок, пишет Коммерсантъ.