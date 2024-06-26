Пожар в Борском районе: погиб человек

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Сегодня, 26 июня, в третьем часу утра на территории Борского района в селе Петровка произошел пожар. К месту вызова незамедлительно выехали два пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 138 и 153 Отряда № 48 в количестве 6 человек личного состава. Прибыв к месту пожара, пожарные установили, что горит дом на площади 50 квадратных метров. Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

Усилиями наших огнеборцев в 3 часа 33 минуты пожар был локализован, в 3 часа 51 минуту зафиксирована ликвидация открытого горения, а в 7 часов 59 минут - полная ликвидация пожара.

В результате пожара, к сожалению, погиб человек.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"