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Пожар около моста в Самаре: нашли тела двоих человек

26 ноября 2021 12:10
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Пожар около моста в Самаре: нашли тела двоих человек

По версии следствия, 26 ноября 2021 года в ночное время после тушения пожара в районе автомобильного моста, расположенного по улице 22-го Партсъезда в Советском районе города Самары, были обнаружены тела двоих мужчин без признаков жизни. По предварительным данным, следов легковоспламеняющихся жидкостей на телах и одежде погибших не обнаружено.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин возникновения пожара, устанавливаются личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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