Пожар на территории Самарского подшипникового завода ликвидирован

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Как сообщалось, в 08.00 01.01.2021 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в трехэтажном административном здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Калинина, 1А.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова – Пожар № 3. В 17.47 01.01.2021 пожар локализован на площади 3500 кв. м., в 04.43 02.01.2021 объявлена ликвидация открытого горения, произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв. м. К сожалению, на пожаре погиб 1 человек (мужчина 1960 г.р.).

Для тушения пожара привлекались 213 человек, 84 ед. техники, в том числе от МЧС России 138 человек, 49 ед.

В 11.36 02.01.2021 пожар полностью ликвидирован на площади 3500 кв. м.

Причина пожара устанавливается сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.