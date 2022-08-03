Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализован на площади 55 тыс. кв. м

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Пожар на складе Ozon в Истринском городском округе Московской области локализован на площади 55 тыс. кв. м, пишут "Известия". Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе МЧС России.

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«В 21:17 мск пожар локализован на площади 55 тыс. кв. м», — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, пожарные боролись с огнем на протяжении 10 часов.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье начался днем в среду. До прибытия спасателей самостоятельно из здания вышло более 1 тыс. человек. Ранее сообщалось об обрушении кровли и стен склада на площади 22 тыс. кв. м.

К настоящему времени число пострадавших выросло до 13 человек. Один человек погиб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем