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Пожар на реке Оби: горит нефть из-за аварии на трубопроводе

7 марта 2021 10:15
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Пожар на реке Оби: горит нефть из-за аварии на трубопроводе

Мощный пожар, который начался под Нижневартовском вечером 6 марта, предположительно произошел из-за аварии на подводном трубопроводе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.

Чтобы оценить ущерб экологии, на место выехали инспекторы ведомства.

Пользователи соцсетей выложили видео, где горит мощное пламя, а столбы дыма многие приняли за грозовые тучи. В пресс-службе МЧС 86.RU сообщили, что пожарные пытаются попасть к месту возгорания, но дороги туда нет. Очевидцы уточняют, что горит за дачными обществами.

На еще одном видео очевидец рассказывает, что огонь горит на льду Оби, пострадал снегоходчик, ощущается сильный запах нефти.

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