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Пожар на Некрасовской в Самаре потушили

12 января 2023 10:13
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Пожар на Некрасовской в Самаре потушили

Утром 12 января пожарным удалось потушить пожар на улице Некрасовская, 25А. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Пожар вспыхнул в жилом доме в центре старой Самары утром 11 января.

Загорелись три квартиры и лестница в подъезде. Пожар унес жизни двоих человек – четырехлетнего ребенка, отравившегося угарным газом, а также женщины 1964 года рождения.

Фактически дом тушили почти сутки.

Пожар начался около 10 часов утра 11 января, пожарные закончили его тушить только в 08:40 12 января. Как ранее объясняли в ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко, сложность была, в частности, в том, что огонь распространялся по пустотам в деревянных перекрытиях здания.

Площадь пожара составила 800 кв.м. К его ликвидации было привлечено 213 человек и 69 единиц техники, пишет Обоз.инфо.

Теги: Пожар

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