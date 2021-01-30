126

Правительство Самарской и Ульяновской областей окажет помощь травмированным и родным погибших в ДТП на трассе, которое унесло жизни 12 человек. Об этом заявил глава Самарской области.

— Пострадавшим и родственникам погибших окажем необходимую помощь, — сообщил в соцсетях Дмитрий Азаров.

Характер помощи губернатор не уточнил. Страшная авария произошла вечером в пятницу, 29 января. По версии полиции, водитель большегруза 1989 года рождения двигался со стороны Ульяновской области в направлении Сызрани. Полуприцеп занесло на встречную полосу движения, где в этот момент ехал автобус с пассажирами под управлением мужчины 1983 года рождения, пишет 63.ру.

На месте погибли 10 человек: 4 женщины и 6 мужчин, среди них был и водитель «Ситроена». Позже в больнице умерли еще 2 человека. Об их личностях пока ничего не сообщается. Все пострадавшие (их 13, 11 из них понадобилось лечение в стационаре) находятся в горбольнице Сызрани. Известно, что троим понадобилась срочная операция. Среди пассажиров, попавших в ДТП, полугодовалый ребенок.

Известно, что микроавтобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область. Погибшие и пострадавшие — жители Самарской и Ульяновской областей. Возбуждено уголовное дело, расследовать которое будут в главном следственном управлении Следственного комитета России.

Фото: Pixabay.com