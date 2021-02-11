После вмешательства судебных приставов скотомогильник в Самарской области привели в порядок

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Судебные приставы Красноярского района добились приведения скотомогильника в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарного и природо-охранного законодательства.

В соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов вокруг скотомогильника в Красноярском районе Самарской области должен был быть вознесен глухой забор высотой не ниже 2 метров с выездными воротами, вырыта траншея шириной 1,5 и глубиной 0,8 метра, установлены вытяжная труба, плотно закрываемая крышка на отверстии скотомогильника и навес шириной 6 метров. Также должны были быть оборудованы помещения для вскрытия трупов животных и хранения инвентаря и дезинфицирующих средств.

В отделении судебных приставов Красноярского района Самарской области в отношении ответственных лиц на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство об обязании организовать мероприятия по оборудованию скотомогильника и приведению его в надлежащий вид. Судебным приставом-исполнителем должнику были вручены требования исполнения решения суда и установлен срок. Однако лицами, ответственными за приведение скотомогильника в порядок, не было проведено никаких работ по устройству объекта в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами.

Судебным приставом-исполнителем в отношении должника был принят комплекс мер в соответствии с Федеральным законом.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.