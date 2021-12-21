После пожара: Автоллион в Самаре работает в штатном режиме

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По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре в одном из автосалонов партнерской сети Автоброкер Клуба поступило 19 декабря 2021 года в 19:56. Площадь пожара по адресу г.Самара улица Антонова-Овсеенко, 51ж составила 100 кв. м.

Локализовали очаг в 20:25, потушили пожар в 20:29. На месте работали 20 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет. Все автомобили, ключи и документы в сохранности. Автосалон с малыми изменениями работает в штатном режиме.

Точную причину возгорания эксперты пока не назвали. Руководитель автосалона прокомментировал текущее положение дел в аккаунте Автоллиона в Instagram.