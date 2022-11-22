После ДТП с вахтовым автобусом в Шигонском районе за помощью обратились 14 человек

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Как сообщалось ранее, на участке автодороги "Тайдаково-Шигоны-Левашовка", водитель 1973 г.р., управляя автобусом «ПАЗ» (вахта), по неустановленной причине допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В салоне автобуса находилось 20 человек, передвигавшихся к месту работы вахтовым методом, по предварительной информации за медицинской помощью обратились два человека.

По последним данным после аварии за помощью обратились 14 человек, сообщает облМВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения, устанавливают и опрашивают очевидцев.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.