Порядка двух тысяч человек могут эвакуировать из-за пожара на полигоне в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале о планируемой эвакуации жителей четырех населенных пунктов в Кировском районе республики. Здесь произошел пожар на военном полигоне с боеприпасами.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек», — говорится в сообщении главы полуострова. Он добавил, что уже развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы.

«Прошу доверять только проверенным источникам информации», — подчеркнул Аксенов.

Ранее сообщалось, что склад с боеприпасами загорелся неподалеку от села Алексеевка в Крыму. Telegram-канал Mash опубликовал видео с места инцидента.

Перед этим глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида». По его словам, движение закрыли в связи с пожаром на полигоне в Кировском районе. Другие подробности он не привел, пишет Газета.