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Попался 230 раз: тольяттинец оплатил штрафы по линии ГИБДД после ареста автомобиля

12 декабря 2022 10:00
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Попался 230 раз: тольяттинец оплатил штрафы по линии ГИБДД после ареста автомобиля

Ограничительные меры, вынесенные судебным приставом-исполнителем г. Тольятти, поспособствовали скорейшей выплате задолженности.  Житель «Автограда» оплатил более 200 штрафов за нарушение ПДД.

Мужчина, разъезжая по городу, неоднократно нарушал скоростной режим. В результате у лихача за нарушение правил дорожного движения накопилось более 200 штрафов и образовалась задолженность в размере 113 тысяч рублей. На основании административных постановлений в Межрайонном отделении по взысканию административных штрафов по г. Тольятти были возбуждены исполнительные производства, о чем любитель быстрой езды был уведомлен. Однако мер по оплате штрафов должник не предпринимал. Требования о явке в отделение игнорировал. В результате в рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора и сумма долга увеличилась до 280 тысяч рублей.

Дополнительные финансовые обязательства не побудили жителя г. Тольятти оплатить сумму задолженности. Судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы. Установив, что должнику принадлежит автотранспортное средство, сотрудник Службы вынес   постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля, а исполнительные производства объединил в сводное.

В целях погашения задолженности судебный пристав-исполнитель установил местонахождение имущества должника и составил акт описи и ареста его автомобиля. Мужчину уведомили, что у него есть 10 дней, чтобы погасить задолженность, в противном случае транспортное средство будет передано на реализацию.

Данная мера оказалась эффективной. Автолюбитель в тот же день изыскал средства и оплатил долг в размере 280 тысяч рублей. После исполнения должником своих обязательств судебные приставы сняли с автомобиля арест.

Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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