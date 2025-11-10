Полиция проводит проверку из-за драки девочек возле самарской школы

182

В Самаре девочки-подростки подрались около школы № 141. Драку засняли на видео, которое распространилось по социальным сетям. На ситуацию уже обратили внимание в полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Выявлена публикация о конфликте между девочками возле школы, которая находится на улице Каховской. Сейчас в отделе полиции по Промышленному району проводится проверка», – рассказали в пресс-службе.

Полицейские устанавливают личности всех участников драки и выясняют обстоятельства произошедшего. Судя по опубликованному видео, за конфликтом наблюдала большая группа подростков. Они одобряюще кричали, пока две девочки сцепились в драке и махали руками, ногами.

В какой-то момент к детям подошли взрослые, они смогли остановить драку. О причинах конфликта молодежи пока ничего не известно, пишет Самара-КП.