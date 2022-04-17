Полиция ищет без вести пропавшего жителя поселка Междуреченск Сызранского района

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя поселка Междуреченск Сызранского района – Борейша Владимира Михайловича 1960 года рождения, который в июне прошлого года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: мужчина, на вид 60 – 65 лет, рост 165 – 175 см., худощавого телосложения, волосы темного цвета, волнистые, брови густые.

Особые приметы: большая часть зубов отсутствует, имеется небольшое искривление носа влево.

Был одет: футболка красного цвета, брюки и обувь серого цвета, ремень светлого цвета.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 либо 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!