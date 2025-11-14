Полицейскими региона пресечена попытка иностранного гражданина избежать ответственности за правонарушения

207

В конце октября текущего года, находясь на маршруте патрулирования на территории Кошкинского района, госавтоинспекторы при проверке документов участника дорожного движения пресекли нарушение административного законодательства. Водитель - 34-летний мужчина, прибывший из одной из соседних республик, управлял автомобилем, не имея при себе документов на право управления им и страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства.

Во время оформления административного материала в патрульном автомобиле правонарушитель предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение за непривлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако иностранец не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства в подлокотник между передними сидениями патрульного автомобиля.

Полицейские задержали правонарушителя и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия. Также госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного постановления о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 1300 рублей за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 12.3.2 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело. Правонарушитель помещен в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО