полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Димитровграда

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Мэра Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова задержали силовики. При задержании он закрылся от полицейских в машине. Им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Андрей Большаков сегодня утром приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили сотрудники СК. Чиновник закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам», — пишет telegram-канал. На данный момент нет никакой официальной информации касательно инцидента.

После отказа чиновника мирно сдаться, один из силовиков выстрелил в воздух, но и это не повлияло на Большакова — он продолжал отсиживаться в машине. Тогда полицейские разбили стекла машины и вытащили его.

По данным авторов поста, в машине у мэра, предварительно, нашли более миллиона рублей. На рабочем месте чиновника ведутся обыски.



Telegram-канал Ulnovosti.ru со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Большаков был задержан из-за получения взятки от московской строительной организации. Вместе с ним был задержан советник главы области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.

URA.RU направило запрос в администрацию Дмитровграда. На данный момент ответ не поступил.