Полицейские провели проверку в отношении водителя, привязавшего диван к машине 

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25 июля в ходе мониторинга сети Интернет в социальных сетях сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области выявлена видеопубликация, на которой водитель автомобиля ВАЗ 2101, на гибкой сцепке, осуществлял буксировку дивана, на котором находился молодой человек.

В ходе проверки установлено, что за рулем транспортного средства находился местный житель 2005 г.р., который не имеет права на управления автомобилем.

По данному факту в отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ - нарушение правил перевозки людей, по ч. 2 ст. 12.37 КоАП - несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по ч. 1 ст. 12.1 КоАП - управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч. 1 ст. 12.7 КоАП - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

Автомашина помещена на специализированную стоянку.

Молодой человек 2003г.р., который находился на диване, не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО..