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Полицейские задержали жителя Тольятти, объявленного в Федеральный розыск

16 августа 2023 10:53
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Полицейские задержали жителя Тольятти, объявленного в Федеральный розыск

В полицию поступила информация об объявлении судом в Федеральный розыск 52-летнего подсудимого по уголовному делуо краже денежных средств с банковской карты. Мужчина от участия в судебных заседаниях уклонился, по месту прописки и месту жительства не появлялся, скрываясь от органов правосудия. Суд заочно изменил ему  меру пресечения на заключение под стражу.

Ориентировку с приметами разыскиваемого  направили в отделы  полиции и организации правоохранительной направленности. Сотрудники  уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти установили и опросили жителей города,  с которыми общался подсудимый, осмотрели места возможного нахождения мужчины и задержали злоумышленника  в Автозаводском районе города, где он проживал  у своего знакомого.

В настоящее время в целях предупреждения возможного повторного уклонения от участия в судебных заседаниях по уголовному делу, возбужденному в отношении 52-летнего местного жителя  по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ  (кража с банковского счета) мужчина заключен под стражу.

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