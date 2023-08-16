Полицейские задержали жителя Тольятти, объявленного в Федеральный розыск

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В полицию поступила информация об объявлении судом в Федеральный розыск 52-летнего подсудимого по уголовному делуо краже денежных средств с банковской карты. Мужчина от участия в судебных заседаниях уклонился, по месту прописки и месту жительства не появлялся, скрываясь от органов правосудия. Суд заочно изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.

Ориентировку с приметами разыскиваемого направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти установили и опросили жителей города, с которыми общался подсудимый, осмотрели места возможного нахождения мужчины и задержали злоумышленника в Автозаводском районе города, где он проживал у своего знакомого.

В настоящее время в целях предупреждения возможного повторного уклонения от участия в судебных заседаниях по уголовному делу, возбужденному в отношении 52-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета) мужчина заключен под стражу.