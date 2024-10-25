Я нашел ошибку
Главные новости:
После донации все участники акции чувствовали себя хорошо и отправились дальше нести службу.
Сотрудники  ГУФССП СО приняли участие в сдаче донорской крови
В числе важных задач, стоящих перед регионами – создание Муниципальных центров управления (МЦУ).
«Диалог» и ЦУР помогут муниципалитетам выстраивать коммуникацию с жителями ПФО
Триколор на автомобильных номерах может стать обязательным
Триколор на автомобильных номерах может стать обязательным
В Москве появились автоматы по выдаче книг
В Москве появились автоматы по выдаче книг
На юго-востоке Москвы 700 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике
На юго-востоке Москвы 700 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике
устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в городе Октябрьск
Устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в городе Октябрьск
Эксперты назвали современные устройства для поддержания здоровья осенью
Эксперты назвали современные устройства для поддержания здоровья осенью
Готовится к открытию Дом культуры в Кошкинском районе
Готовится к открытию Дом культуры в Кошкинском районе
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.74
0.1
EUR 104.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские задержали мужчину, похитившего телефон у тольяттинца на улице

25 октября 2024 10:14
169
Полицейские задержали мужчину, похитившего телефон у тольяттинца на улице

Он пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В сентябре текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 27-летний местный житель, который сообщил, что незнакомец вырвал у него из рук сотовый телефон и убежал. Попытки самостоятельно вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился в полицию за помощью.

Полицейские, выехав по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, установили и опросили очевидцев произошедшего, составили ориентировку с данными злоумышленника и описанием похищенного имущества и распространили ее среди наружных служб, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия: изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, проверили места возможного сбыта похищенного имущества. Полицейские установили, что сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным, сдал в один из городских ломбардов мужчина 1987 года рождения. 

Располагая сведениями о возможных местах нахождения, сотрудники полиции задержали ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Он признал вину и пояснил, что вырученные от сдачи украденного в ломбард деньги потратил на собственные нужды.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
133
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
159
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
477
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
516
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
519
Весь список