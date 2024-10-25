Полицейские задержали мужчину, похитившего телефон у тольяттинца на улице

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Он пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В сентябре текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 27-летний местный житель, который сообщил, что незнакомец вырвал у него из рук сотовый телефон и убежал. Попытки самостоятельно вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился в полицию за помощью.

Полицейские, выехав по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, установили и опросили очевидцев произошедшего, составили ориентировку с данными злоумышленника и описанием похищенного имущества и распространили ее среди наружных служб, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия: изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, проверили места возможного сбыта похищенного имущества. Полицейские установили, что сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным, сдал в один из городских ломбардов мужчина 1987 года рождения.

Располагая сведениями о возможных местах нахождения, сотрудники полиции задержали ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Он признал вину и пояснил, что вырученные от сдачи украденного в ломбард деньги потратил на собственные нужды.