Полицейские в Волжском районе помогли водителю грузовика, у которого закончилось топливо

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Находясь на маршруте патрулирования, который проходит по федеральной трассе Р-229«Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» наряд ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Александра Зиновьева и старшего лейтенанта полиции Игоря Елисова, заметили на проезжей части грузовой автомобиль Mercedes с включенной аварийной сигнализацией без движения. Остановившись, инспекторы выяснили, что в пути следования в автомобиле закончилось топливо.

Водитель большегруза пояснил, что ехал из Республики Казахтан в Респулику Беларусь, однако, на 43 км его машина заглохла, так как топливо в бензобаке полностью израсходовалось.

Инспекторы помогли водителю добраться до автозаправочной станции, чтобы приобрести топливо.

Убедившись, что машина завелась, автоинспекторы пожелали водителю счастливого пути и вернулись на маршрут патрулирования.

Водитель, в свою очередь, поблагодарил инспекторов за отзывчивость и неравнодушие к чужой беде.

Самарская полиция напоминает автомобилистам! Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 102 или 112.