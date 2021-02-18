Полицейские разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю девушку в Самарской области

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Сотрудниками Отдела МВД России по Сергиевскому району разыскивается пропавшая без вести девушка 2003 года рождения, которая 4 февраля 2021 года покинула одно из социальных учреждений и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Сотрудники полиции отработали места возможного пребывания пропавшей, установили и опросили ее знакомых, ориентировку направили всем наружным службам полиции, а также в территориальные органы внутренних дел.

Приметы разыскиваемой: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые ниже плеч, глаза голубого цвета.

Была одета: в черный пуховик ниже колен, светлую вязаную шапку, джинсы синего цвета, черные сапоги.

Всем, кто обладает информацией о ее местонахождении, просьба сообщить в ОМВД России по Сергиевскому району (Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, 15) или телефонам: 8(84655)2-14-41, 112 - с мобильных федеральных операторов сотовой связи.