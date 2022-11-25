Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Ставропольском районе

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Ставропольском районе Самарской области.



По предварительной информации сегодня, в 14:20 часов, на 945 км автодороги «М5-Урал» произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля «ЗАЗ Sens» и грузового автомобиля «Scania».

На месте происшествия погиб водитель автомобиля «ЗАЗ Sens».



Сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, устанавливают и опрашивают свидетелей происшествия, принимают меры к эвакуации транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО