Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Сергиевском районе

148

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции 20 сентября в 13:55 час. на 1081,4 км автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

В настоящее время известно, что трое человек погибли, двоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте, еще один человек госпитализирован.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, обеспечивается проезд транспортных средств. Силами ПСО 40 противопожарной службы Самарской области проводились аварийно-спасательные работы.

Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО