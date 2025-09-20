Я нашел ошибку
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Сергиевском районе

20 сентября 2025 16:50
148
Три человека погибли, один человек госпитализирован.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции 20 сентября в 13:55 час. на 1081,4 км автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

В настоящее время известно, что трое человек погибли, двоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте, еще один человек госпитализирован.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, обеспечивается проезд транспортных средств. Силами ПСО 40 противопожарной службы Самарской области проводились аварийно-спасательные работы.

Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

