Полицейские работают на месте ДТП в Ставропольском районе: пятеро пострадавших

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 23.09.2025 г. на 11 км автодороги "Тольятти-Ягодное" мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio , выехал на полосу встречного движения ( в месте, где обгон запрещен ), и допустил столкновение с а/м Lada Vesta под управлением мужчины 1958 г.р. и а/м Chevrolet Captiva под управлением мужчины 1992 г.р. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся проверочные мероприятия. В настоящее время информация о пострадавших: пассажиры отечественного автомобиля ребенок 2023 г.р., мужчина 1987 г.р. , женщина 1994 г.р. , женщина 1956 г.р. и водитель Kia Rio мужчина 1968 г р.