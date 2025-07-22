Полицейские работали на месте смертельного ДТП в Кинельском районе

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По данным сотрудников Госавтоинспекции : ночью 22 июля 2025 года на 63 км а/д "Самара-Бугуруслан" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 02:28 водитель а/м Haval Jolion, житель Самары 1981 года рождения, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Автомобилист выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21140, который двигался с прицепом САЗ 82994. За рулём отечественного автомобиля находился мужчина 1975 года рождения. После столкновения водитель Haval Jolion не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

Водитель ВАЗ-21140 скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.