Полицейские работали на месте смертельного ДТП в Кинельском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
В Сызрани вор украл из дома холодильник, духовку и чугунную батарею
В Сызрани вор украл из дома холодильник, духовку и чугунную батарею
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
Самарская область заняла три призовых места на премии «Лидеры туристической индустрии ПФО»
Самарская область заняла три призовых места на премии «Лидеры туристической индустрии ПФО»
Судебные приставы Чапаевска добились выдачи ключей от квартиры женщине с двумя детьми
Судебные приставы Чапаевска добились выдачи ключей от квартиры женщине с двумя детьми
Мошенница под видом швеи обманула самарчанку на 50 тысяч рублей
Мошенница под видом швеи обманула самарчанку на 50 тысяч рублей
60% самарцев не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам
60% самарцев не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам
Самарец незаконно поставил на миграционный учет 95 иностранных граждан
Самарец незаконно поставил на миграционный учет 95 иностранных граждан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.33
0.02
EUR 91.51
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе
В Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт творческого проекта Taraxacum
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские работали на месте смертельного ДТП в Кинельском районе

22 июля 2025 09:21
186
Полицейские работали на месте смертельного ДТП в Кинельском районе

По  данным сотрудников Госавтоинспекции : ночью 22 июля 2025 года на 63 км а/д "Самара-Бугуруслан" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 02:28 водитель а/м Haval Jolion, житель Самары 1981 года рождения, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Автомобилист выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21140, который двигался с прицепом САЗ 82994. За рулём отечественного автомобиля находился мужчина 1975 года рождения. После столкновения водитель Haval Jolion не справился с управлением и совершил съезд в  кювет.

Водитель ВАЗ-21140 скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
22 июля 2025, 09:40
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
За шесть месяцев 2025 года в ДТП на железнодорожных переездах КбшЖД пострадало два человека, из них один погиб. Происшествия
107
В Тольятти водитель врезался в столб, машина загорелась
21 июля 2025, 13:41
В Тольятти водитель врезался в столб, машина загорелась
С места ДТП водитель госпитализирован. Происшествия
286
21-летний мотоциклист врезался в бордюр в Самаре
21 июля 2025, 12:18
21-летний мотоциклист врезался в бордюр в Самаре
20 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, погиб - 1.  Происшествия
207
В центре внимания
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
22 июля 2025  11:18
Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным
0
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
22 июля 2025  11:02
24 июля в Самарской области стартует Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
43
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.
21 июля 2025  15:47
Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси
913
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
21 июля 2025  12:49
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
1035
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
20 июля 2025  15:34
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
512
Весь список