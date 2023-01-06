Полицейские помогли тольяттинке найти телефон

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В отдел полиции по Центральному району обратилась за помощью местная жительница, которая сообщила, что некоторое время назад потеряла сотовый телефон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские предположили, что телефон девушка оставила в такси. В кратчайшие сроки полицейские установили и опросили водителя таксомоторной компании. Мужчина пояснил, что ночью, после работы, обнаружил в машине чужой сотовый телефон. Местный житель хотел самостоятельно вернуть имущество, но телефон разрядился, и он собирался утром отвести его в полицию.

«Выражаю благодарность сотрудникам отдела уголовного розыска ОП по Центральному району. За их желание помочь в любое время, за хорошее отношение и оперативную работу в поиске моего мобильного телефона, который нашли и вернули в течение трех часов. Большое спасибо!», - отметила в благодарственном письме, направленном через сервис приема обращений https://63.мвд.рф/request_main в ГУ МВД России по Самарской области, жительница города.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости внимательно относиться к своему имуществу. Не оставлять свои личные вещи: пакеты, сумки, кошельки, телефоны (на рядом стоящих сидениях в автобусах, не выкладывать на прилавки в магазинах, на скамейках у остановок общественного транспорта и т.п.). Об утрате вещей или документов нужно незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «102», в этом случае шанс возвратить имущество многократно возрастает.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.