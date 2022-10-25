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Пока хозяин дома был в Самаре, пьяный односельчанин пробрался в его жилище

25 октября 2022 11:17
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Пока хозяин дома был в Самаре, пьяный односельчанин пробрался в его жилище

В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району обратился местный житель 1974 года рождения, который сообщил, что из его дома в селе Ендурайкино похитили денежные средства в размере семи тысяч рублей.

Как пояснил полицейским заявитель, он ненадолго уезжал в областной центр, а вернувшись, обнаружил, что в дом проникли и похитили сбережения.

В ходе осмотра жилища полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение, сбив навесной замок с входной двери. Оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на придомовой территории.

На одной из видеозаписей полицейские увидели предполагаемого злоумышленника, в котором узнали безработного, ранее судимого за преступления имущественного характера, а также угон транспортного средства, 27-летнего местного жителя.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса задержанный признался в содеянном и пояснил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зная, что односельчанин находится в областном центре, решил совершить кражу. После этого он нашел в сарае потерпевшего гвоздодер и с его помощью проник в дом. Украденные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.

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