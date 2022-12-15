Поисковый отряд из Самары в ноябре 2022 года вернул домой живыми 50 человек

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Поисковый отряд ЛизаАлерт в Самарской области подвел итоги ноября. Внушительные цифры лишь для одного месяца работы. Людей пропадает немало, но, к счастью, большую часть из них находят усилиями добровольцев.

С начала года по данным на декабрь было принято уже порядка 930 заявок на поиск наших земляков. Только в прошлом месяце их набралось 73. 50 ноябрьских поисков завершилось со статусом "НАЙДЕН.ЖИВ". Но 5 заявок закрыты с трагическим концом: людей в живых найти не удалось.

"Девять раз за ноябрь отряд разворачивал полноценный штаб поиска и вел активные действия с выездом на место пропажи (с расклейкой объявлений, опросом, патрулями, осмотром местности, прочесом и так далее). 11 раз добровольцы брали автономные задачи, которые закрывались малым числом волонтёров без объявления штаба. И дважды поиск шел с участием направления отряда "ЛизаАлерт" под названием "Лес на связи", когда заблудившийся человек, был с включенным мобильным телефоном", - сообщают представители отряда.

Существует и другой вид поиска, называемый "обратным". Это те случаи, когда пропавший человек не может вернуться домой из-за дезориентации. Тогда ищут его родственников. За ноябрь таких случаев было 8. Лишь в 4 случаях по разнообразным причинам в начале поисковых работ заявителю было отказано. В каких ситуациях это могло произойти?

1. Заявитель отказывается подавать в полицию заявление о пропаже человека.

2. Критическая ситуация, когда человек с большой долей вероятности погиб (например, где-то на реке найдена пустая лодка, в которой плыл пропавший).

3. Человек совершил правонарушение, и его разыскивают как подозреваемого.

4. Пропавший – военнообязанный, его своими силами ищет военная прокуратура и просит не вмешиваться в этот поиск.

5. «Семейные разборки». Например, когда родители в разводе, не лишённые родительских прав, «делят» детей: если муж не лишён родительских прав и обладает равными обязанностями в отношении ребёнка, у него есть право на общение.

А по 6 заявкам, принятым в работу в ноябре, поиск еще продолжается. И он не будет завершен до тех пор, пока пропавший не будет найден, пишет ГТРК Самара.