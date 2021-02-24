Пограничниками в аэропорту Курумоч задержан иностранный гражданин с поддельным паспортом

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Несмотря на сложные условия службы в международных пунктах пропуска в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сотрудники пограничного контроля продолжают пресекать незаконные действия нарушителей режимов государственной границы. Так, при оформлении авиарейса «Самара-Ош» выявлен иностранный гражданин 1993 г.р., предъявивший для проверки паспорт с признаками полной подделки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

С начала года самарскими пограничниками выявлено более 130 попыток пересечения государственной границы с использованием различных ухищрений, в том числе в целях обхода введенных эпидемических ограничений. За подобные правонарушения законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также запрет на въезд

в Российскую Федерацию для иностранных граждан.