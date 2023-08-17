Подросток без прав на мопеде пострадал в ДТП в Исаклинском районе

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16 августа 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 18 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:10 час. в Исаклинском районе. Несовершеннолетний водитель 2007 года рождения (не имеющий прав управления транспортными средствами), управляя мопедом Альфа, без государственного регистрационного знака, при движении по автодороге "Урал Новое Якушкино - Самсоновка" со стороны с. Самсоновка в направлении с. Сухарь Матак на 10 км. + 880м. в нарушении п. 11.2 ПДД РФ совершил маневр «обгон» транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе движения и допустил столкновение с автомобилем Лада Калина, под управлением водителя 1973 года рождения. Водитель мопеда госпитализирован.