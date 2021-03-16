Подробности пожара на улице Вольской в Самаре

60

15 марта поступило сообщение о пожаре на улице Вольской, 63.

Пожарные подразделения выехали по повышенному рангу вызова «1-БИС». По прибытии пожарного расчета 9 пожарно-спасательной части было установлено, что горит квартира на 1 этаже пятиэтажного дома.

Пожарные подали ствол на эвакуацию, чтобы жильцы смогли безопасно выйти с первых этажей подъезда, таким образом самостоятельно эвакуировались 17 человек. Одновременно с этим, другой пожарный расчет подал ствол по лестнице-палке в окно горящей квартиры, что помогло сбить температуру и обнаружить первого пострадавшего - мужчину 1973 года рождения. Его вытащили в ту часть подъезда, где нет задымления, и передали работникам «скорой помощи». После этого поиск возможных пострадавших пожарные не остановили. И не зря: совсем скоро была обнаружена женщина 1948 года рождения и также передана бригаде «скорой помощи».

Задымление начало распространяться, поэтому было принято решение об эвакуации жильцов с верхних этажей многоквартирного дома. Пожарные вывели трех человек с помощью масок спасаемого, присоединённых к дыхательным аппаратам на сжатом воздухе.

Для ликвидации пожара привлекались 29 человек личного состава и 9 единиц техники.

Причину пожара устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы, передает пресс-служба облМЧС.

Фото Данилы Рябчикова