Под Тамбовом столкнулись пассажирский поезд и "Камаз"

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Число пострадавших при столкновении пассажирского поезда с "Камазом" на Лазовском переезде в Сампурском районе Тамбовской области увеличилось до 14 человек. Среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, передает ТАСС.

"Грузовик, который перевозил сахарную свеклу, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электричкой. В результате столкновения помощник машиниста и машинист были зажаты, помощник машиниста погиб на месте. Пострадали 14 пассажиров, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Один из них - трехлетний ребенок, который сейчас находится в Сампурской ЦРБ и ждет санавиации для доставки в областную больницу", - сказала собеседница агентства.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что в ДТП погиб один человек, восемь были госпитализированы, один оставался заблокированным. Пострадавшие были направлены в больницу №2.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ