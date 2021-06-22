Я нашел ошибку
Главные новости:
Под Сызранью опрокинулась автоцистерна, разлилась нефть
Под Сызранью опрокинулась автоцистерна, разлилась нефть
В Самаре вовсю готовятся к отопительному сезону
В Самаре вовсю готовятся к отопительному сезону
В Сызрани ведется проверка гибели двух женщин на пожаре
В Сызрани ведется проверка гибели двух женщин на пожаре
В Самаре пройдет Международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения"
В Самаре пройдет Международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения"
В Самаре водитель сбил мальчика во дворе
В Самаре водитель сбил мальчика во дворе
В Самарской области подросток распространял героин
В Самарской области подросток распространял героин
24 июня состоится заливка первого куба бетона в фундамент Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов»
24 июня состоится заливка первого куба бетона в фундамент Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов»
Самарцы могут заплатить за воду без банковских комиссий
Самарцы могут заплатить за воду без банковских комиссий
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.2
0.98
EUR 86.89
0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Под Сызранью опрокинулась автоцистерна, разлилась нефть

22 июня 2021 14:02
40
Под Сызранью опрокинулась автоцистерна, разлилась нефть

В понедельник, 21 июня, поступила информация из МЧС о разливе нефтепродукта на рельеф местности в результате ДТП в районе 876 км трассы М-5 "Урал", близ перекрестка дороги на с. Заборовку, в результате опрокидывания тягача с автоцистерной, сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Инспекторы Управления выехали на место происшествия. В ходе обследования выявлен факт разлива дизельного топлива на земельном участке, прилегающем к автодороге "Москва-Челябинск" из цистерны полуприцепа на площади около 130 м².

Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы загрязненной почвы. По данному факту Межрегиональным управлением возбужденно дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ в отношении собственника транспортного средства — ООО "Сфера плюс", проводится административное расследование, пишет Волга Ньюс.

Теги: ДТП нефть разлив нефти цистерна

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области произошло ДТП на пляже
21 июня 2021, 13:29
В Самарской области произошло ДТП на пляже
Пьяный молодой водитель врезался в дерево. Происшествия
331
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
20 июня 2021, 11:05
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
Водитель автомобиля  доставлен в медицинское учреждение.  Происшествия
1504
ДТП в Кинельском районе – трое погибших
20 июня 2021, 10:36
ДТП в Кинельском районе – трое погибших
Это ДТП с массовыми жертвами стало уже тринадцатым с начала года, а список погибших вырос до 41 человека. Происшествия
896
В центре внимания
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
22 июня 2021  12:54
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
109
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
22 июня 2021  11:22
Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны
180
В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам
22 июня 2021  10:28
В День памяти и скорби Дмитрий Азаров обратился к землякам-самарцам
150
Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля
22 июня 2021  10:07
Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре 1 июля
324
Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны
22 июня 2021  09:47
Более 10 тысяч свечей зажгли в Самаре в память о героях Великой Отечественной войны
207
Весь список