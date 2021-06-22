Под Сызранью опрокинулась автоцистерна, разлилась нефть

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В понедельник, 21 июня, поступила информация из МЧС о разливе нефтепродукта на рельеф местности в результате ДТП в районе 876 км трассы М-5 "Урал", близ перекрестка дороги на с. Заборовку, в результате опрокидывания тягача с автоцистерной, сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Инспекторы Управления выехали на место происшествия. В ходе обследования выявлен факт разлива дизельного топлива на земельном участке, прилегающем к автодороге "Москва-Челябинск" из цистерны полуприцепа на площади около 130 м².

Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы загрязненной почвы. По данному факту Межрегиональным управлением возбужденно дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ в отношении собственника транспортного средства — ООО "Сфера плюс", проводится административное расследование, пишет Волга Ньюс.