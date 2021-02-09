Под Сызранью фура снова въехала в пассажирский автобус

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В понедельник, 8 февраля, на перекресте трассы М-5 в Шигонском районе под Сызранью столкнулись транспортные средства. Авария с участием фуры и пассажирского автобуса произошла около 6 часов утра.

Очевидцы сообщили, что водитель ПАЗа с московскими номерами неаккуратно выехал на дорожный перекресток. Там же в него въехала фура с номерами Санкт-Петербурга, которая ехала в сторону Самары. У автобуса имеются сильные повреждения переднего бампера, сообщает ГТРК Самара.

Сообщается, что на месте случившегося работали сотрудники госавтоинспекции, однако официальных заключений правоохранителей пока не поступало. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, пишет КТВ-Луч.

Напомним, 29 января на трассе М5 в Сызранском районе произошла авария, унесшая жизни 12 человек. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса «Ситроен» и большегруза «ДАФ», чей полуприцеп занесло на встречную полосу.