Под Самарой в аварии погибли ребенок и двое взрослых

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В Ставропольском районе столкнулись грузовик и легковушка.

В Самарской области произошло страшное ДТП с участием грузовика и легковой машины, сообщает ПроГородСамара.

Транспортные средства столкнулись утром 5 января на 945 километре трассы М-5 “Урал” в Ставропольском районе. В результате аварии погибли три человека, включая ребенка. Также пострадали два человека, один из которых - несовершеннолетний.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются. Об этом сообщает ren.tv.

Фото: облМВД.