Под Рязанью упал грузовой самолет

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Грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязани из-за неисправности двигателя. Такую причину авиакатастрофы назвали в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в результате авиапроисшествия самолет частично разрушился, подчеркнув что пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани утром в пятницу, 24 июня. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света.

Самолет следовал из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку. Ил-76 упал в поле рядом с частными жилыми домами, но разрушений после его крушения на земле нет.