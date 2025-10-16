Под контролем судебных приставов Тольятти снесен незаконный киоск

147

Житель г. Тольятти демонтировал киоск по ремонту обуви, работавший без разрешения, после того, как судебные приставы вынесли в отношении него исполнительский сбор.

Постройка располагалась на земельном участке, находящемся в ведении города. Арендодатель, намерившись расторгнуть договор аренды, уведомил о своем желании мужчину и попросил освободить земельный участок площадью 35 кв.м. Владелец мастерской не хотел закрывать бизнес, а потому спокойно продолжал работать без разрешения. На основании искового заявления, поступившего от администрации города, суд вынес решение о демонтаже обувного ларька.

Владелец павильона освобождать земельный участок не собирался. Судебный пристав Автозаводского района г. Тольятти возбудил исполнительное производство и уведомил должника, что в случае неисполнения решения суда в отношении него могут быть применены меры принудительного характера.

Так как срок для добровольного исполнения решения суда был проигнорирован, сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые меры побудили должника освободить земельный участок от незаконного павильона. Исполнительное производство окончено.