в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Под контролем судебных приставов Тольятти снесен незаконный киоск

16 октября 2025 09:53
147
Под контролем судебных приставов г. Тольятти снесен незаконный киоск

Житель г. Тольятти демонтировал киоск по ремонту обуви, работавший без разрешения, после того, как судебные приставы вынесли в отношении него исполнительский сбор.

Постройка располагалась на земельном участке, находящемся в ведении города. Арендодатель, намерившись расторгнуть договор аренды, уведомил о своем желании мужчину и попросил освободить земельный участок площадью 35 кв.м. Владелец мастерской не хотел закрывать бизнес, а потому спокойно продолжал работать без разрешения. На основании искового заявления, поступившего от администрации города, суд вынес решение о демонтаже обувного ларька.

Владелец  павильона освобождать земельный участок не собирался. Судебный пристав Автозаводского района г. Тольятти возбудил исполнительное производство и уведомил должника, что в случае неисполнения решения суда в отношении него могут быть применены меры принудительного характера.

Так как срок для добровольного исполнения решения суда был проигнорирован, сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые меры побудили должника освободить земельный участок от незаконного павильона. Исполнительное производство окончено.

 

